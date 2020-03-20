Як оформити розлучення в Україні: куди звертатися і які документи потрібні

Перед тим, як оформити розлучення в Україні, потрібно переконатися, що ви маєте на це право.

Суд не може дати добро на розлучення, якщо дружина вагітна і не минув рік після народження малюка. Це прописано у ст. 110 Сімейного кодексу України. Однак тут теж є свої нюанси. Останній випадок можна оскаржити, якщо: