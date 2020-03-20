Як оформити розлучення в Україні: куди звертатися і які документи потрібні
Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як оформити розлучення. Ми розповідаємо, у які держустанови звертатися, які документи підготувати, як відбувається поділ майна й нарахування аліментів, а також скільки часу займає розлучний процес.
Крок 1. Визначаємо, чи можна розірвати шлюб
Перед тим, як оформити розлучення в Україні, потрібно переконатися, що ви маєте на це право.
Суд не може дати добро на розлучення, якщо дружина вагітна і не минув рік після народження малюка. Це прописано у ст. 110 Сімейного кодексу України. Однак тут теж є свої нюанси. Останній випадок можна оскаржити, якщо:
- інформації про чоловіка як батька малюка немає у свідоцтві про народження дитини;
- якщо чоловік або жінка вчинив(-ла) злочин іншому члену сім’ї (комусь із подружжя, не сестрі чи брату) або дитині;
- якщо ви зробили тест на батьківство і він доводить, що дитина — від іншого (потрібно принести в суд відповідну заяву).
Крок 2. Визначаємо, до якої установи варто звертатися – до РАЦСу або до суду
Відповідно до ст. 105 Сімейного кодексу України, оформленням розлучень замаються дві держустанови: РАЦС і суд.
У РАЦС за місцем реєстрації (прописки) варто звертатися парам, у яких немає дітей молодше 18 років за умови, що обоє згодні розірвати шлюб.
І зворотна ситуація: якщо один із подружжя не хоче розлучатися або є спільні діти молодше 18 років, потрібно одразу звертатися в районний суд за місцем прописки.
Крок 3. Подаємо заяву до РАЦСу (для оформлення розлучення через РАЦС)
Подружжю необхідно звернутися до районного РАЦСу за місцем прописки чоловіка або дружини й надати такі документи:
- оригінал свідоцтва про шлюб;
- паспорти чоловіка і дружини;
- заяву про розірвання шлюбу.
Відповідно до Сімейного кодексу, є два види заяв про розірвання шлюбу, які подають до РАЦСу:
- заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей (заповнюється в переважній більшості випадків);
- заява про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 СКУ.
Другий варіант заповнюється, коли один із подружжя визнаний недієздатним або зниклим безвісти. У цьому випадку до зазначеного вище переліку документів потрібно надати рішення суду про визнання людини недієздатною або зниклою безвісти.
Зразки заяв про розірвання шлюбу можна знайти на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
Крок 4. Чекаємо на рішення про розірвання шлюбу (для оформлення розлучення через РАЦС)
Рівно за місяць після подання документів до РАЦСу процедура буде оформлена юридично і подружжя отримає свідоцтво про розірвання шлюбу.
Людям спеціально дається час (один місяць), щоби вони мали змогу ще раз обдумати своє рішення. Якщо протягом місяця подружжя відкличе заяву, шлюб буде вважатися дійсним і це не потребуватиме додаткових фінансових вкладень.
Крок 5. Подаємо позовну заяву про розірвання шлюбу до суду (для оформлення розлучення через суд)
Розлучний процес через суд починається з подання позовної заяви. Її складає ініціатор розлучення.
Зазвичай судовий процес триває кілька місяців. Точно встановленого часу тут немає. Нерідко юристи затягують процес на довгі місяці.
Під час звернення до суду один із подружжя повинен надати:
- позовну заяву про розлучення – вказується особиста інформація про сторони (ФІО) та інших учасників справи – позивача і відповідача, адреса проживання, вимога про розгляд заяви про розлучення, опис причин та обставин, чому вирішили розлучитись, докази своєї правоти та документи, що її підтверджують;
- свідоцтво про шлюб;
- паспорт позивача;
- свідоцтво про народження дітей;
- довідка про склад сім’ї — документ, що підтверджує факт проживання дитини батьками (одним з батьків) і виконання батьківських обов’язків;
- квитанція про оплату судового збору.
Документи потрібно подати до суду у двох примірниках.
Крім того, якщо подружжя укладало письмову договірну угоду (про аліменти, поділ майна, місце проживання дитини після розлучення), її теж потрібно подати до суду.
Приклад позовної заяви про розірвання шлюбу.
Врахуйте, що в судах є дні прийому та реєстрації позовних заяв. Рекомендуємо заздалегідь дізнатися цю інформацію.
Крок 6. Подаємо позовні заяви про поділ спільного майна подружжя і про стягнення аліментів (для оформлення розлучення через суд)
Під час судового процесу колишньому подружжю доведеться вирішити, з ким будуть проживати діти, як буде поділене майно, яким буде порядок сплати аліментів. Якщо люди не дійдуть взаємної згоди, за них ці питання вирішить суд.
Ви маєте право подавати позовні заяви про поділ спільного майна і про стягнення аліментів. Це можна робити одночасно з поданням позовної заяви про розірвання шлюбу або пізніше, зокрема після завершення розлучного процесу.
Кожен із подружжя має право на 1/2 всього майна, що було нажите в шлюбі, незалежно від того, хто приносив більший дохід.
Розмір аліментів регулюється Сімейним кодексом України. Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи, становить не менше за 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку.
Тож мінімальна сума аліментів у 2023 році становитиме:
- для дітей до 6 років – 1 136 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – 1 416,50 грн.