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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як знайти рішення суду за прізвищем – покрокова інструкція

Суд
Фото: Pixabay

Інформація за всіма судовими справами та рішеннями, а також даними про їх виконання в Україні потрапляє до Єдиного державного реєстру судових справ України.

Виняток становлять лише рішення у справах, які можуть підпадати під визначення державної таємниці. Як знайти рішення суду за прізвищем та чи можливо це взагалі – дізнавалися Факти ICTV.

Як знайти рішення суду за прізвищем

Якщо з певних причин сторони справи не були присутні на засіданні суду, то про прийняте суддею рішення можна дізнатися з офіційного листа, який буде направлений сторонам поштою.

Але сьогодні знайти рішення суду можна й іншими способами. Оскільки дані Єдиного державного реєстру судових справ України є відкритими, ви можете переглянути судове рішення, не виходячи з дому.

Щоб знайти рішення суду за прізвищем, вам необхідно:

Рішення суду

Рішення суду

  • На екрані зʼявиться пошукова форма, яку необхідно заповнити судовою інформацією (номер справи, регіон, суд, ПІБ судді, прізвище учасника судової справи тощо). Зверніть увагу, що ви не повинні заповнювати всі поля, особливо якщо мало знаєте про справу. Наприклад, якщо ви не знаєте номер справи, можна знайти рішення суду за прізвищем судді. Але варто розуміти, що чим більше даних ви надасте для пошуку, тим точнішою буде інформація.

Рішення суду

Що ж стосується пошуку за прізвищем учасників процесу, то з метою збереження конфіденційності особистих даних в електронному варіанті судових рішень не міститься ПІБ учасників. Знайти рішення суду за прізвищем можна, але в самому тексті рішення прізвище буде закритим.

Інші сервіси

Для пошуку судових рішень також можна скористатися спеціальними сервісами:

  • Інформаційно-аналітична система Бабуся – швидкий та зручний пошук за судовим реєстром від Opendatabot. Для пошуку судових рішень система використовує дані з Єдиного державного реєстру судових рішень. Щоб знайти рішення суду через систему Бабуся, потрібно лише вказати ПІБ.
  • Судові засідання та реєстр – додаток, що дозволяє швидко та зручно дізнаватися про судові засідання в судах України та отримувати судові документи з Реєстру судових рішень. Завантажити застосунок можна на iOS та Android.
  • Система Суд на долоні – зручний аналітичний інструмент для пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень.
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