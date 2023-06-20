Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зранку на Подолі, Оболоні та Троєщині аварійно вимкнули світло: ДТЕК встановлює причини
Сьогодні о 07:47 сталося аварійне відключення чотирьох високовольтних підстанцій ДТЕК, що живлять Київ.
Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.
Енергетики оперативно перемикнули клієнтів на резервні джерела живлення та о 08:12 повернули світло в усі домівки.
Зараз причини аварійного відключення встановлюються.
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