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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зранку на Подолі, Оболоні та Троєщині аварійно вимкнули світло: ДТЕК встановлює причини

енергетика електрика світло

Сьогодні о 07:47 сталося аварійне відключення чотирьох високовольтних підстанцій ДТЕК, що живлять Київ.

Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

Енергетики оперативно перемикнули клієнтів на резервні джерела живлення та о 08:12 повернули світло в усі домівки.

Зараз причини аварійного відключення встановлюються.

відключення світла, ДТЕК, Київ
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