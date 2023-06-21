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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Важкі бої на чотирьох напрямках: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це у вечірньому зведенні за 21 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на актуальні відомості.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Російські війська провели безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.

Важкі бої на чотирьох напрямках: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Ворог завдав ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. РФ здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

Під обстріли окупантів потрапили Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, українські військові, Херсонська область
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