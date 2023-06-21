Важкі бої на чотирьох напрямках: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це у вечірньому зведенні за 21 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на актуальні відомості.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Російські війська провели безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.

Ворог завдав ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. РФ здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

Під обстріли окупантів потрапили Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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