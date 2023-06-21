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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як переглянути розмір пенсії онлайн – покрокова інструкція

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Фото: Depositphotos

Пенсійний фонд України на своєму Порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування тощо.

Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії буде вам виплачуватися.

Як перевірити розмір пенсії онлайн – дізнавалися Факти ICTV.

Як дізнатися розмір пенсійних виплат

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг.

  1. Перейдіть на Портал послуг від ПФУ.
  2. Авторизуйтесь – зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID.

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора

3. Коли ви потрапите у свій особистий кабінет, в меню ліворуч знайдіть та оберіть пункт Моя пенсія.

4. У цьому розділі ви знайдете інформацію про вид пенсії та її розмір, строк (на який призначено пенсію), дату наступної виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних виплат та реквізити.

До речі, отримати КЕП можна у відділеннях Приватбанку, Укрсиббанку, Національного банку України або на порталі Дія.

Аби пройти авторизацію за допомогою логіна та паролю, вам потрібно завітати до територіального органу ПУФ та надати паспорт і ідентифікаційний код.

Розмір майбутньої пенсії

Якщо ж ви ще не досягли пенсійного віку, на Порталі послуг будь-хто може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Зробити це можна за допомогою пенсійного калькулятора:

  •  авторизуйтесь на Порталі електронних послуг;
  • на головній сторінці знайдіть та оберіть розділ Пенсійний калькулятор;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора

  • визначте алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який ви отримаєте, коли досягнете пенсійного віку;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора

  • при необхідності додайте періоди роботи з більш точним введенням заробітної плати – це допоможе отримати більш чіткі розрахунки;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора

  • натисніть Зберегти та розрахувати.
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Пенсійний фонд, Пенсіонери, Пенсія, трудовой стаж
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