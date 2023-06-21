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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Знищено майже три роти окупантів і 68 одиниць техніки: успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували майже три роти російських окупантів та вдарили по 68 одиницях ворожої техніки за добу. Там ЗСУ системно вибивають ворога з позицій та просуваються далі.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, успіхи Сил оборони України вже помітні.

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1 119 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти, розповів Тарнавський.

Водночас українські захисники знищили три місця зберігання боєприпасів російських військ.

Також знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки окупантів. Серед них – шість танків, 13 одиниць БМП, дві ББМ, МТЛБ, три безпілотники Supercam, дрон Орлан-10, п’ять гаубиць 2С19 Мста-С, чотири 2А65 Мста-Б, два зенітних ракетних комплекси Стріла, п’ять самохідних артилерійських установок 2С5 Гіацинт, дві артустановки 2С3 Акація, 2С7 Піон, БМ-21 Град, РЛС Зоопарк.

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Війна в Україні, Військова техніка, Запорізька область, українські військові, Херсонська область
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