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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Продаж за 45 днів скасовується! За скільки часу до поїздки можна купити квиток на поїзд в Укрзалізниці

Укрзалізниця

На потягах Укрзалізниці можна швидко та легко дістатися до будь-якої локації в Україні та за її межами.

Раніше купити квиток на поїзд можна було за 45 днів до відправлення, сьогодні – ситуація дещо інша.

За скільки часу до рейсу можна купити квитки в Укрзалізниці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За скільки днів до поїздки можна купити квиток

На гарячій лінії Укрзалізниці Фактам ICTV повідомили, що продаж квитків на поїзди відкривається за 20 днів до здійснення поїздки

Такі зміни пов’язані з тим, що в умовах воєнного часу Укрзалізниці важко планувати маршрутну сітку завчасно, враховуючи потреби в організації евакуаційних рейсів.

Проте, якщо залишаться вільні місця, ви можете вскочити в “останній вагон”.

– Якщо вільні місця залишаються, то придбати квиток можна і за 15-20 хвилин до відправлення поїзда, – додали в Укрзалізниці.

Як купити квиток на потяг в Укрзалізниці

Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:

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Фото: Укрзалізниця

поїзд, Укрзалізниця
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