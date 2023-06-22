Продаж за 45 днів скасовується! За скільки часу до поїздки можна купити квиток на поїзд в Укрзалізниці

На потягах Укрзалізниці можна швидко та легко дістатися до будь-якої локації в Україні та за її межами.

Раніше купити квиток на поїзд можна було за 45 днів до відправлення, сьогодні – ситуація дещо інша.

За скільки часу до рейсу можна купити квитки в Укрзалізниці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За скільки днів до поїздки можна купити квиток

На гарячій лінії Укрзалізниці Фактам ICTV повідомили, що продаж квитків на поїзди відкривається за 20 днів до здійснення поїздки.

Такі зміни пов’язані з тим, що в умовах воєнного часу Укрзалізниці важко планувати маршрутну сітку завчасно, враховуючи потреби в організації евакуаційних рейсів.

Проте, якщо залишаться вільні місця, ви можете вскочити в “останній вагон”.

– Якщо вільні місця залишаються, то придбати квиток можна і за 15-20 хвилин до відправлення поїзда, – додали в Укрзалізниці.

Як купити квиток на потяг в Укрзалізниці

Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:

на вокзалі;

на офіційному сайті національного перевізника;

через мобільний додаток Укрзалізниця (для Android та iOS);

через Приват24.

Фото: Укрзалізниця

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