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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З початку повномасштабної війни до лав ЗСУ вступили понад 11 тис. жінок – Наєв

жінки в армії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ, до лав Збройних Сил України, за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ.

Він зазначив, що з першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту нашої Батьківщини.

Жінки обирали найнебезпечніші спеціальності, поповнюючи лави гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів, іноді маючи найнеочікуваніші бажання стати навідниками танків, бути у складі обслуги гармат та мінометів.

– Вчителі, викладачі та науковці, інженери, економісти, юристи, медичні працівники, домогосподарки, молоді мами, які перебували в декретних відпустках… Усіх їх об’єднує те, що вони – справжні українські жінки, які не змогли всидіти вдома, коли їхня Батьківщина кричала на весь світ про допомогу.

І вони залишали свої домівки та сім’ї, комфорт та тепло, поверталися з-за кордону, нехтуючи розміреним життям. Вони не радилися ні з ким і не слухали нікого. Хоча всі вони усвідомлювали, яка небезпека чекає на них, – сказав Наєв.

На теперішній час в Сухопутних військах проходить службу понад 16 тис. військовослужбовців жінок, в Повітряних Силах – понад 7 тис., у Військово-Морських Силах – близько 2 тис., в Десантно-штурмових військах – близько 1 тис., в Силах територіальної оборони – понад 3 тис. військовослужбовців жінок. Решта – в інших складових сил оборони.

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Війна в Україні, Жінка-солдат, ЗСУ, Російська агресія, Сергій Наєв
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