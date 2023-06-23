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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

12 артпідрозділів і 2 РЕБ: у Генштабі розповіли, яких втрат РФ завдала українська артилерія за добу

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога за добу.

Про це у вечірньому зведенні за 23 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділах на вогневих позиціях, двох засобах радіоелектронної боротьби та системі протиповітряної оборони ворога.

У Чкаловому Запорізької області на території дитячого садочка російські окупанти облаштували польовий госпіталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Чкалове Запорізької області на карті

12 артпідрозділів і 2 РЕБ: у Генштабі розповіли, яких втрат РФ завдала українська артилерія за добу

Зазначається, що російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів України для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям Москви.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, госпіталізація, Запорізька область, ЗСУ, медична допомога, Росія, українські військові
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