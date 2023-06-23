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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно: Зеленський про скандал з військкомом в Одесі

Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно: Зеленський про скандал з військкомом в Одесі
Фото: Офіс президента

Дуже важливий пункт обговорення під час проведеної президентом України Володимиром Зеленським Ставки верховного головнокомандувача – це справедливість. Зокрема, у ситуації, яка склалася з одеським військкомом Євгеном Борисовим.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками 485 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних сил України. Дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина, попри все, залишалася на своїй посаді, – зазначив президент.

Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського військкома Євгена Борисова з посади.

Водночас президент доручив першому заступнику міністра оборони України Олександру Павлюку організувати перевірку всієї системи військкомів.

Президент зазначив, що йому шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати на подібні питання, коли триває активний контрнаступ воїнів ЗСУ на Півдні України.

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Також була проведена нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України – це потужний захід та хороші здобутки для нашої держави. Президент зазначив, що підтримка від Великої Британії, США та Євросоюзу дуже вагома.

Зокрема, є програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько пʼяти сотень світових компаній мають інтерес до інвестицій в Україну.

Чітка підтримка членства в Євросоюзі: політично Україну вже сприймають – як члена ЄС. Окремо ведеться робота над механізмом конфіскації активів Російської Федерації та повʼязаних з нею осіб.

– Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія… Все, що потребує уваги Ставки на сьогодні. Доповідали командувачі – генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, віцеадмірал Неїжпапа, генерал Малюк, урядовці. Всі.

Володимир Зеленський відзначив воїнів 35 окремої бригади морської піхоти, яка виконує надзвичайно важкі завдання.

– Хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. Старший матрос Вʼячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пєнов – дякую, хлопці, за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими й мають бути наші воїни, українські воїни. Молодці, – наголосив президент України.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Одеса, Офіс президента
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