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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Запорізькому і Херсонському напрямках РФ намагається зупинити просування ЗСУ – Генштаб

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська зосереджують основні зусилля, щоб зупинити просування воїнів Збройних сил України.

Водночас ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Про це повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, ворог здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед яких Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області.

Під удари окупантів потрапили й інші населені пункти. Серед них – Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу російських військ. Також наші захисники знищили розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів, станції РЕБ та трьох ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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