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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Жодного мирного жителя не було в Рівнополі під час деокупації – Шершень

Жодного мирного жителя не було в Рівнополі під час деокупації – Шершень
Фото: Генштаб ЗСУ

Жодного мирного жителя не було в селі Рівнопіль Донецької області під час деокупації населеного пункту Силами оборони України.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що цей населений пункт зруйнований майже вщент.

– Ще велика проблема, що з усіх боків населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор, і так відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, – сказав він.

Раніше стало відомо, що село Рівнопіль Донецької області звільнили бійці другого окремого механізованого батальйону 31 механізованої бригади 25 червня від російських військ.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, ЗСУ, українські військові
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