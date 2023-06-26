Жодного мирного жителя не було в Рівнополі під час деокупації – Шершень
Жодного мирного жителя не було в селі Рівнопіль Донецької області під час деокупації населеного пункту Силами оборони України.
Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що цей населений пункт зруйнований майже вщент.
– Ще велика проблема, що з усіх боків населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор, і так відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, – сказав він.
Раніше стало відомо, що село Рівнопіль Донецької області звільнили бійці другого окремого механізованого батальйону 31 механізованої бригади 25 червня від російських військ.
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