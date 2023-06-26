Жодного мирного жителя не було в Рівнополі під час деокупації – Шершень

Жодного мирного жителя не було в селі Рівнопіль Донецької області під час деокупації населеного пункту Силами оборони України.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що цей населений пункт зруйнований майже вщент.

– Ще велика проблема, що з усіх боків населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор, і так відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, – сказав він.

Раніше стало відомо, що село Рівнопіль Донецької області звільнили бійці другого окремого механізованого батальйону 31 механізованої бригади 25 червня від російських військ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.