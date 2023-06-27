Опіка над майном фізичної особи, яка визнана зниклою безвісти: як оформити та що для цього потрібно

У житті кожного може виникнути ситуація, за якої близьким родичам певної особи протягом тривалого часу буде невідомим її місце перебування у зв’язку з війною в Україні. Що робити у таких випадках і як отримати опіку над майном фізичної особи, яка визнана зниклою безвісти, читайте в матеріалі.

Опіка над майном фізичної особи, яка визнана зниклою безвісти: хто може встановити

Адвокат Христина Руда зазначає, що опіку над майном зниклої безвісти особи може встановити фізична особа. Як правило, родич зниклої особи, або орган опіки та піклування.

Для встановлення опіки над майном зниклої безвісти особи потрібно звернутися до нотаріуса за останнім місцем проживання цієї особи.

Якщо майно належить особі, зниклій безвісти за особливих обставин, можна звертатися до нотаріуса за останнім місцем проживання такої особи, або за місцеперебуванням нерухомого майна чи основної його частини. А за відсутності нерухомого майна – за місцеперебуванням основної частини рухомого майна. З собою потрібно принести список документів.

Опіка над майном фізичної особи, яку визнано зниклою безвісти: документи

заява про встановлення опіки над майном безвісно відсутньої особи;

паспортні документи заявника, ідентифікаційний код, реєстрація місця проживання;

рішення суду про визнання особи зниклою безвісти, або відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань або Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

підтвердження про наявність родинних відносин заявника та зниклої безвісти особи (свідоцтво про народження, про шлюб тощо) або інших відносин між ними, які свідчать про наявність заінтересованості заявника у встановленні опіки над майном (до прикладу, наявність кредитних, аліментних чи інших зобов’язань особи, місце перебування якої невідоме);

довідка про реєстрацію місця проживання зниклого безвісти (витяг із реєстру територіальної громади, або позначка про реєстрацію місця проживання у паспорті громадянина України);

документи про право власності безвісно відсутньої особи на відповідне майно, над яким встановлюється опіка.

Що робити далі: план дій

За словами адвоката, нотаріус може витребувати додаткові документи, які необхідні для вчинення нотаріальної дії. Після цього нотаріус проводить опис майна, за наслідком якого видається акт опису майна.

Нотаріус призначає опікуном над майном особи, яку визнано зниклою, або яка зникла безвісти за особливих обставин, фізичну особу з повною цивільною дієздатністю (за письмовою згодою), зокрема, з-поміж близьких родичів або членів сім’ї відповідної особи, або орган опіки та піклування.

Це: близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Опікуну над майном видається свідоцтво опікуна. До свідоцтва долучається також акт опису майна.

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