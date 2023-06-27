Треба зʼявитися протягом 10 днів: що означає наказ ТЦК про мобілізацію в Києві та що буде за ігнорування

Територіальні центри комплектування в Україні по черзі публікують накази у соцмережах про необхідність військовозобов’язаним з’явитися в 10-денний термін до ТЦК.

Спершу такий документ було опубліковано Івано-Франківським, а потім Оболонським районним ТЦК Києва у Facebook. У столиці роздрукований наказ навіть почали розклеювати біля будинків та підʼїздів.

Що потрібно робити чоловікам призовного віку після опублікування такого наказу, чи законний цей документ та яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК – Факти ICTV запитали в юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Наказ від київського ТЦК: про що та текст

Документ підписав очільник ТЦК Оболонського району та полковник Олексій Привала.

У тексті від ТЦК йдеться, що через війну Росії проти України, мобілізацію та воєнний стан наказано продовжити проведення на території Оболонського району міста Києва мобілізації людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом.

Далі начальник Оболонського районного ТЦК наказує усім військовозобов’язаним, які проживають на території Оболонського району міста Києва та мають мобілізаційні розпорядження або отримали персональні повістки, з’явитися в терміни та за адресами, що вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах.

Але далі прибути до центру наказують усім військовозобов’язаним, які не отримали персональних повісток. На виконання наказу військовозобов’язаним дають 10 днів від дня опублікування документа, тобто до 29 червня 2023 року.

– Військовозобовʼязаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їх виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прибути до Оболонського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки в 10-денний термін з дня опублікування цього наказу, – йдеться в документі.

Крім того, прибути до ТЦК потрібно також військовозобов’язаним, які стоять на обліку в інших центрах комплектування та тимчасово перебувають на території району у зв’язку з будь-якими обставинами.

Також у наказі йдеться, що органи державної влади, підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування, управителі багатоквартирних будинків та голови правління обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків мають організувати й забезпечити:

відклик військовозобовʼязаних з відряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

своєчасне оповіщення військовозобовʼязаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації, в особливий період або викликаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

контроль за виконанням військовозобовʼязаними правил військового обліку та проходження ними медичного огляду;

розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обовʼязку.

Наприкінці документа наголошується, що ухилянти будуть нести відповідальність згідно із законодавством України. У наказі наводиться стаття 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

– В разі неявки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку, затримання і доставлення до ТЦК та СП органами Національної поліції, – йдеться в тексті наказу.

Загальна та дика мобілізація: думка адвоката про наказ від ТЦК

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що подібні накази ТЦК та СП вводять людей в оману, адже не зрозуміло, що робити далі.

– Насправді ніхто не понесе відповідальності за неприбуття до ТЦК у 10-денний термін після наказу. Це все більше “психологічна історія”. Тому що законодавством передбачено, що людина має особисто отримати повістку, а не прочитати про це десь на паркані, в мережі чи почути по радіо, – каже Кравець.

Тому адвокат радить усім заспокоїтись та не звертати увагу на такі повідомлення. Також Кравець ще раз нагадує, що зʼявитися до ТЦК військовозобовʼязаний повинен лише після того, як особисто отримає повістку або якщо на роботі його ознайомили з повісткою (у такому випадку роботодавець бере на себе обов’язок сповістити свого працівника).

Крім того, постанова Кабміну №1478 містить затверджену форму повісток. Її бланк передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

Відповідно, лише після особистого отримання та підпису про таке отримання особа повинна приходити до ТЦК.

– Громадяни не несуть жодної відповідальності за невиконання такого наказу. Адже його розміщення не є законним способом оповіщення військовозобов’язаних та, відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків у випадку неявки до ТЦК. Варто звернути увагу, що притягнути вас до відповідальності можуть лише у тому випадку, якщо ви особисто отримали повістку, мобілізаційне розпорядження чи мобілізаційне замовлення, – наголошує Кравець.

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