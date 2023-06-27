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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду: скільки заплановано на виплати пенсій

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік, визначивши його доходи та видатки.

Як поінформували в пресслужбі ПФУ, бюджет цієї установи на поточний рік є збалансованим.

Доходи бюджету Пенсійного фонду встановлено в сумі 768,9 млрд грн. В умовах війни вони включають:

  • власні доходи – 451,1 млрд грн;
  • кошти за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням – 27,7 млрд грн;
  • кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм, надбавок та підвищень до пенсій, а також виплат за соцстрахуванням – 249 млрд грн;
  • кошти з державного бюджету на фінансування житлових субсидій та пільг – 37,9 млрд грн.

На пенсії та соціальні виплати заплановано видатки загальною сумою 768,9 млрд грн. Зокрема, на пенсійні виплати планується витратити 692,8 млрд грн.

Сюди входить пенсійне забезпечення військовослужбовців, погашення пенсійної заборгованості, виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам та інші статті видатків.

Як відомо, з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, яка охопила понад 10 млн українців. Після підвищення середній розмір виплат становить 5,2 тис. грн.

З 1 квітня провели щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Він стосується близько 600 тис. громадян. Самі доплати ця категорія пенсіонерів отримала в червні – одразу за три місяці.

Це пов’язано з тим, що органи Пенсійного фонду отримали звітну інформацію про сплату єдиного внеску за І квартал лише в травні.

Наступний етап підвищення пенсій відбудеться з 1 липня. Індексація охопить держслужбовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування.

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Джерело: Пенсійний фонд
Кабінет міністрів, Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсіонери
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