У житті кожного з нас трапляються випадки, коли техніка виходить з ладу через стрибки напруги. І таке трапляється доволі часто.

Щоб захистити свою техніку від стрибків напруги, важливо знати деякі корисні поради.

У яких випадках можуть бути перепади напруги

Щоб уберегти техніку від перепадів напруги, необхідно знати, в яких ситуаціях можуть траплятися такі стрибки.

Під час масових відключень світла, які застосовувалися в усіх містах України, у багатьох будинках виходила з ладу домашня техніка. Якщо вся енергосистема має несправності, це провокує великі перепади напруги.

Під час стрибків в енергосистемі техніка не може повноцінно працювати, оскільки їй не вистачає потужності або навпаки – рівень напруги вищий, ніж потрібно.

Також перепади напруги можуть бути непомітними, тобто мінімальними. У цьому випадку техніка нормально функціонує, але з часом буде виходити з ладу через нестабільну напругу.

Уявіть тільки: під час подачі електроенергії починає працювати одразу вся техніка, яка під’єднана до енергосистеми.

Але панікувати не варто. Адже захистити техніку від перепадів напруги цілком можливо.

Як захистити техніку від перепадів напруги

Щоб захистити побутову техніку, варто підібрати спеціальне обладнання, яке запобігає впливу стрибків напруги на ту чи іншу техніку, що під’єднана до мережі.

Щоб дізнатися докладніше, рекомендуємо вам відвідати сайт stabilizatori.com, де ви знайдете все необхідне обладнання для захисту вашої техніки від перепадів напруги.

Також варто дотримуватися певних правил:

Відключити всю техніку від електромережі.

Такий метод хоч і банальний, але все ж дієвий.

Після того як ви помітили, що в будинку відсутня подача електроенергії, варто одразу відключити всю техніку, підключену до мережі.

Коли електроенергія з’явиться, уся ваша техніка буде в безпеці, оскільки на неї не впливатимуть стрибки напруги в перші 5-10 хв увімкнення.

Знову під’єднувати техніку до мережі, після подачі електроенергії, варто через 5-10 хв.

Мінус такого способу: перепади напруги можуть з’являтися в будь-який момент, тому це не захищає вашу техніку. А встежити за усіма стрибками напруги можна тільки за допомогою спеціального обладнання.

Під’єднати реле напруги.

Реле – це обладнання, що підʼєднується до електричного щитка. Також існують такі, що підключають в розетку.

Загалом, реле є двох типів:

Однофазні реле. Трифазні реле.

Такий пристрій стежить за змінами напруги та у разі будь-яких перепадів відключає всю техніку, під’єднану до мережі.

Після того як напруга стабілізується, пристрій подасть сигнал, завдяки якому ви зможете зрозуміти, що напруга стабілізувалася.

Встановити стабілізатор напруги.

Стабілізатор – це пристрій, який захищає техніку від стрибків напруги.

Під час вибору та купівлі такого пристрою важливо правильно розрахувати вхідну потужність стабілізатора, яку розраховують з огляду на потужність всієї вашої техніки.

Також рекомендується обирати стабілізатор із запасом потужності щонайменше 15-20%. Це дасть змогу пристрою мати запас потужності, якого вистачить, щоб захистити всю необхідну техніку від перепадів напруги.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.