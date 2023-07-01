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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Слід очікувати жест доброї волі: ЗСУ потужно витісняють РФ на Півдні України – Гуменюк

Слід очікувати жест доброї волі: ЗСУ потужно витісняють РФ на Півдні України – Гуменюк
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни Збройних сил України надалі витісняють армію Російської Федерації з тимчасово окупованих територій на південному напрямку. ЗСУ не виключають, що росіяни можуть здійснити черговий так званий жест доброї волі (раніше війська РФ так назвали відхід від Херсону).

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Кожен такий жест доброї волі, який росіяни демонстрували вже неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони, зокрема, на Півдні України. Потужний тиск ми продовжуємо, тому варто очікувати жестів доброї волі, – стверджує Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня зазначає, що ЗСУ можуть не дочекатися так званого жесту доброї волі, тому самостійно доженуть російських окупантів.

Водночас Гуменюк прокоментувала успішний удар Збройних сил України по російському штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.

– Це робота в рамках того контрнаступу, який всі очікують та побачать наочно. Ворог втрачає свої потужності у тилу. Це підготовка до того, щоб активні дії РФ були геть неактивними, – стверджує вона.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що триває контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулися на 1,3 км та перехопили оперативну ініціативу під Бахмутом.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, українські військові
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