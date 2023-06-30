В Україні створили Координаційний центр зі збереження культурної спадщини на затоплених територіях

В Україні створили міжвідомчий Координаційний центр зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За його словами, Координаційному центру доручено у двотижневий строк розробити та подати на розгляд Міністерству культури та інформаційної політики план заходів.

Вони будуть спрямовані на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Водночас рекомендовано Координаційному центру звернутися до міжнародних інституцій для надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні, музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей.

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