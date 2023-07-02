Через “внутрішній порядок”: у Кременчуці військового у формі не хотіли пускати до закладу

У Кременчуці на Полтавщині українського захисника не хотіли пускати в заклад через те, що він “був у військовій формі”.

У місцевому Telegram-каналі оприлюднили відео, на якому чути розмову між військовим та адміністрацією ресторану Барбарис.

Захисник просто хотів випити кави, але йому відмовили, пояснивши це “внутрішнім порядком”.

– У нас внутрішній порядок. Те, що ви військовий, це дуже добре. Але до нашого закладу у військовій формі заходити не можна, – заявила жінка.

На запитання про те, яким законом керується заклад, співробітниця відповісти не змогла.

Зрештою, за словами військового, його пустили до закладу, однак заявили, що будуть стежити за тим, що він п’є.

– У висновку мене пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п’ю, я їм кажу, що мені алкоголь взагалі не можна продавати. Але сам факт, чому взагалі так відбувається. Це дуже-дуже неприємно, – сказав військовий.

Реакція адміністрації закладу

Адміністраторка ресторану Барбарис попросила вибачення за інцидент, зазначивши, що “співробітниця поводилась трохи некоректно”.

– Щойно у нас були збори, де ми з’ясували ситуацію, ми погоджуємося, що це було неправильно. Тож від усього нашого колективу просимо вибачення, – сказала адміністраторка.

Також у Барбарисі заявили, що якби військовий не був у формі, йому б могли продати алкоголь, якби він, звісно, захотів його придбати.

За даними Полтавської ОВА, обмеження щодо продажу алкоголю поширюється лише на людей у військовій формі, а не на безпосередньо військових, оскільки “всіх перевірити не можна”.

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