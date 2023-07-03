Дві роти окупантів і 17 одиниць військової техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку українські військові системно знищують ворога. За останню добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять майже дві роти.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сил оборони України Олександр Тарнавський.
За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 242 вогневих завдання. Водночас знищено 17 одиниць військової техніки російської армії.
Зокрема, танк, протитанкова гармата МТ-12 Рапіра, МТЛБ, два безпілотники Supercam, дрон Zala, три гармати 2А36 Гіацинт-Б, станція РЕБ, зенітний ракетний комплекс 9К330 Тор та автомобільна техніка.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія розповів, що українські військові також знищили чотири склади боєприпасів ворога.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк