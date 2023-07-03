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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Дві роти окупантів і 17 одиниць військової техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку

Дві роти окупантів і 17 одиниць військової техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку українські військові системно знищують ворога. За останню добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 242 вогневих завдання. Водночас знищено 17 одиниць військової техніки російської армії.

Зокрема, танк, протитанкова гармата МТ-12 Рапіра, МТЛБ, два безпілотники Supercam, дрон Zala, три гармати 2А36 Гіацинт-Б, станція РЕБ, зенітний ракетний комплекс 9К330 Тор та автомобільна техніка.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія розповів, що українські військові також знищили чотири склади боєприпасів ворога.

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Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, українські військові
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