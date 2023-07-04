Електронний кабінет вступника 2023: як створити

Щоб подати заявку на вступ до вишу, вступники повинні мати власний електронний кабінет. У 2023 році реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочалася 1 липня.

Як створити особистий електронний кабінет вступника – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Реєстрація кабінету вступника 2023 – покрокова інструкція

Цього року вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) подають заяви в електронній формі.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті, який працює під час вступної кампанії.

Отож, щоб мати змогу подавати заявки до ЗВО:

Перейдіть на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

На головній сторінці знайдіть та натисніть на кнопку Електронний кабінет вступника.

Там оберіть кнопку Реєстрація.

Заповніть необхідні поля – вкажіть власну електронну адресу (логін), придумайте пароль (не менше шести символів) та оберіть, на який ступінь вступаєте (бакалавр, магістр, молодший бакалавр).

Далі вам необхідно вказати серію та номер документа, на базі якого ви вступаєте.

Вкажіть усі необхідні дані.

Натисніть кнопку Зареєструвати.

На екрані може з’явитись вікно для Додаткової ідентифікації особи (зазвичай зʼявляється у випадку відсутності сертифіката НМТ чи ЗНО). Оберіть тип документа для ідентифікації та вкажіть його номер.

(зазвичай зʼявляється у випадку відсутності сертифіката НМТ чи ЗНО). Оберіть тип документа для ідентифікації та вкажіть його номер. На екрані відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу надійде лист активації кабінету.

Знайдіть лист на пошті та натисніть на посилання, що буде там (на активацію кабінету піде не більше 15 хв).

Якщо все успішно активувалось, ви побачите відповідне повідомлення. Тепер можете заходити до кабінету – просто введіть ваш логін (електронна адреса) та пароль.

От і все! Електронний кабінет створено.

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