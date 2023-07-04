Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Електронний кабінет вступника 2023: як створити

Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Фото: Pexels

Щоб подати заявку на вступ до вишу, вступники повинні мати власний електронний кабінет. У 2023 році реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочалася 1 липня.

Як створити особистий електронний кабінет вступника – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Реєстрація кабінету вступника 2023 – покрокова інструкція

Цього року вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) подають заяви в електронній формі.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті, який працює під час вступної кампанії.

Отож, щоб мати змогу подавати заявки до ЗВО:

Електронний кабінет вступника 2023

Електронний кабінет вступника 2023

  • Заповніть необхідні поля – вкажіть власну електронну адресу (логін), придумайте пароль (не менше шести символів) та оберіть, на який ступінь вступаєте (бакалавр, магістр, молодший бакалавр).

Електронний кабінет вступника 2023

  • Далі вам необхідно вказати серію та номер документа, на базі якого ви вступаєте.
  • Вкажіть усі необхідні дані.
  • Натисніть кнопку Зареєструвати.

Електронний кабінет вступника 2023

  • На екрані може з’явитись вікно для Додаткової ідентифікації особи (зазвичай зʼявляється у випадку відсутності сертифіката НМТ чи ЗНО). Оберіть тип документа для ідентифікації та вкажіть його номер.
  • На екрані відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу надійде лист активації кабінету.
  • Знайдіть лист на пошті та натисніть на посилання, що буде там (на активацію кабінету піде не більше 15 хв).

Якщо все успішно активувалось, ви побачите відповідне повідомлення. Тепер можете заходити до кабінету – просто введіть ваш логін (електронна адреса) та пароль.

От і все! Електронний кабінет створено.

Читайте також
Вступ до вишу 2023: як подати заяву, необхідні документи та основні дати
Вступ, університет, навчання

Вступна кампанія, Вуз, онлайн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вступ до вишу 2023: як подати заяву, необхідні документи та основні дати
Вступ, університет, навчання
Як переводити бали за НМТ для вступу 2023 – таблиця
Вступна кампанія 2018
Як зробити електронний підпис в Приват24
Електронний цифровий підпис
Нові тарифи на світло та воду, помічник ветерана та пенсії: що зміниться в Україні з 1 липня
Зміни з 1 липня 2023
Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть вночі: причина та коли відновиться робота
Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Електронний кабінет вступника 2023: як створити
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь