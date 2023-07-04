Неймовірні результати: аналітик пояснив, чому ЗСУ обрали тактику логістично-вогневого зашморгу

Військові ЗСУ розпочали тактику так званого логістично-вогневого зашморгу, завдаючи ударів по російських боєкомплектах і пунктах управління на тимчасово окупованих армією РФ територіях на Півдні України.

Про це заявив військовий аналітик Петро Черник в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Нагадаю, у Херсонській операції ми сконцентрувалися на її фінальній фазі у листопаді. А почалася вона у липні минулого року, коли ми вдарили по Антонівському мосту. Три місяці дуже серйозної та скрупульозної роботи. На мій погляд, цей наступ теж матиме всі показники наступів тих, які були по Херсонщині, так званий логістично-вогневий зашморг. Вибивання їхніх боєкомплектів, пунктів управління та інше. У цій частині ми “шморгнули” неймовірних результатів, – стверджує військовий експерт.

Черник зазначив, що Херсонська операція точно не буде такою самою, як і Харківська, що відбулася торік, коли Сили оборони України раптово для ворога вигнали російські війська з тієї території.

– Я дещо зміщу акценти, тому що в цій наступальній операції є завищені очікування. Ми хочемо, щоб вона відбулася так, як Харківська операція. Так однозначно не буде. Дійсно, це була блискуча операція, я назвав би її штурм і натиск. Ми тоді звільнили дуже багато своїх територій, бо противник був захоплений зненацька. Але яким би він не був, цей специфічний московит, він все ж таки навчається, робить висновки, тож своєрідну лінію Суровікіна вони побудували, – звернув увагу аналітик.

Він помітив, що російські війська вибудовують класичну триешелоновану оборону

– Це класична триешелонована оборона. У першій лінії забезпечення там все перетворено на величезні мінні поля, закладені протитанкові ракетні комплекси у вигляді секретів. А дозволити собі класичну Жуковщину, коли вони під час штурму Бахмуту клали по 15-16 м’язових хвиль, даруйте за таку метафору, ми собі не можемо, – наголосив експерт.

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