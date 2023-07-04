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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під Мелітополем окупанти масово мінують дороги та засіяні поля – ЦНС

Під Мелітополем окупанти масово мінують дороги та засіяні поля – ЦНС
Фото: ДСНС

На тимчасово окупованих територіях Півдня України, зокрема, на Мелітопольському напрямку, російські війська продовжують встановлювати мінні огорожі прямо на засіяних полях, а подекуди й просто на ґрунтових дорогах.

Окупанти використовують спеціальну військову техніку, щоб охопити якомога більшу територію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, вже неодноразово зафіксували у полях під Мелітополем гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Він має можливість мінувати землю зі швидкістю орієнтовно 208 одиниць на хвилину.

У Центрі національного спротиву вважають, що подібні дії з боку окупаційних військ укотре ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.

У ЦНС закликають громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема, під час пересування транспортними засобами, особливо на ґрунтових дорогах, повідомляти про розміщення та пересування ворога.

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Мінне поле

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Мінування, Мелітополь, українські військові
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