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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Вступ до вишу 2023: як подати заяву, необхідні документи та основні дати

Вступ, університет, навчання
Фото: Pixabay

23 червня 2023 року закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Тест склали майже 300 тис. абітурієнтів як в Україні, так і за кордоном.

А вже з 1 липня 2023 року розпочалася реєстрація особистих електронних кабінетів вступника на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Факти ICTV дізнавалися, як подати заяву на вступ до вишу у 2023 році та які документи потрібно зібрати.

Вступаємо до вишу: як подати заяву 2023

Міністерство освіти і науки України (МОН) на своєму офіційному сайті детально пояснило, як відбуватиметься вступ до закладів вищої освіти у 2023 році.

Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) цього року подають заяви в електронній формі.

У МОН зазначили, що для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті, який працює під час вступної кампанії.

– Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочалася з 1 липня.

Щоб зареєструвати особистий електронний кабінет, вступник має заповнити електронну форму в режимі онлайн.

– Саме через особистий електронний кабінет вступника можна буде подати заяву на вступ. Така можливість зʼявиться 19 липня 2023 року.

Тобто після реєстрація особистого кабінету ви маєте почекати до 19 липня, а вже потім подавати заяви до вишів.

Подати заяву тільки в паперовій формі дозволяється:

  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
  • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
  • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Які документи знадобляться

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основу вступу);
  • номер, PIN-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката НМТ;
  • серію та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ).

Під час подання заяви у паперовій формі вступник має особисто предʼявити оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством);
  • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

Також до паперової заяви вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Скільки заяв можна подати у 2023 році

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності.

Максимальна кількість, яку зможе подати вступник – 20 заяв.

Нагадуємо, що у 2023 році приймають сертифікати ЗНО 2020 та 2021 років і результати НМТ 2022 року та 2023 року.

Вступ 2023: основні дати

Вступ 2023 року на денну форму навчання відбудеться у такі строки:

  • 1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів, завантаження необхідних документів;
  • до 9 липня мають проводитися медичні огляди та інші доконкурсні процедури;
  • з 3 липня до 18:00 10 липня – буде здійснюватися реєстрація заяв на участь у співбесідах і творчих конкурсах для вступу на місця державного або регіонального замовлення; для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня;
  • з 7 до 18 липня мають проводитися в декілька потоків співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування; для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;
  • 19 липня — початок реєстрації заяв вступників для участі у конкурсі (за результатами вступних випробувань – НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, співбесід);
  • о 18:00 31 липня – закінчення реєстрації заяв вступників для участі у вступному конкурсі.

– Зверніть увагу, що строки приймання заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

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Джерело: Міносвіти
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