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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві

Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві

У четвер, 6 липня, було відкрито рух на лівобережній розвʼязці Дарницького мосту в Києві.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив засновник ГК Автострада Максим Шкіль.

– Понад 15 років міст був у недобудованому стані. Відсутність усього комплексу розв’язок призвела до того, що транспорт не міг використовувати Дарницький міст, як це передбачено проєктом. Виник дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости – Південний і міст імені Патона – були перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності, – написав Максим Шкіль.

За його словами, проблема проїзду на Лівий берег набула більшого масштабу після початку повномасштабного вторгнення, коли рух через Південний міст було обмежено.

– Російське повномасштабне вторгнення внесло корективи у графіки будівництва, але вже у травні 2022 року Autostrada відновила весь масштаб робіт, щоб пришвидшити відкриття і мінімізувати незручності для водіїв – роботи виконували в цілодобовому режимі власним коштом, – зазначив засновник ГК Автострада.

Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві
Автострада відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві

Він упевнений, що будівництво має особливе значення для столиці, і відкриття розв’язки – це перший приклад реалізації великого будівельного проєкту центральної влади в Києві, на відміну від мостів-довгобудів, які роками зводяться в столиці.

– У форматі “сказано-зроблено” реалізуються всі проєкти президентської програми. Запрошую водіїв скористатися новими з’їздами Дарницького мосту та оцінити якість робіт від Autostrada, – написав Максим Шкіль.

Раніше повідомлялося, що компанія Автострада планує завершити будівництво з’їздів з естакади Дарницького мосту на Дніпровську набережну в Києві до кінця липня 2023 року.

Група Компаній Автострада у жовтні 2021 уклала контракт на спорудження двох з’їздів з мосту на Дніпровську набережну.

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