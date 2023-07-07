40% уже зареєстрували електронні кабінети: як проходить вступна кампанія-2023

Вступна кампанія-2023 до українських вищих закладів освіти відбувається за розкладом. Вже понад 40% вступників зареєстрували електронні кабінети.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра освіти та науки з питань вищої освіти Михайло Винницький, відповідаючи на питання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

– Кабінети вступників вже відкрито (з 1 липня), триває реєстрація. Це треба зробити до 18:00 31 липня. Це дедлайн для вибору пріоритетів, яких може бути п’ять… Результати НМТ приходять саме туди, воно в основному вже завершилося, хоча є ще друга сесія… Але якщо говорити конкретно про вступ, то все більш-менш під контролем, – запевнив чиновник МОН.

Якщо говорити саме про проведення НМТ, то, за словами Винницького, у тестуванні взяли участь 260 тис. осіб, з яких 20 тис. – за кордоном.

– Ми маємо 3,5 тис. осіб, які набрали 200 балів хоча б з одного предмета. Маємо 50 учнів, які отримали 200 балів з трьох дисциплін. Це ідеальний результат, – зауважив заступник міністра.

Окрім того, він звернув увагу на те, що суттєво збільшилася кількість вступників: якщо у 2022-му НМТ писали 214,5 тис. осіб, відповідно маємо збільшення десь на 45 тис.

– Це насправді дуже багато. І показує, що українці повертаються до вітчизняних вишів, що довіра до української освіти достатньо висока. Мене особливо тішить, що 20 тис. наших вступників писали тест за кордоном, а вони могли вступити в будь-який європейський університет, – підсумував Винницький.

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочалася 1 липня. Факти ICTV розповідали, як подати заяву на вступ до вишу у 2023 році та які документи потрібно зібрати.

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