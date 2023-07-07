ЗСУ системно вибивають РФ із позицій: ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають російські війська з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 247 вогневих завдань. Водночас знищено 28 одиниць військової техніки російської армії.

Зокрема, шість танків, п’ять ББМ, чотири гармати Д-30, самохідну артилерійську установку 2С9 Нона, три БпЛА Орлан-10, самохідну артилерійську установку Акація, комплекс далекого візуального спостереження Муром-М, станцію РЕБ та автомобільну техніку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія зазначив, що українські захисники просуваються там. Водночас воїнам Сил оборони вдалося знищити склад боєприпасів ворога.

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