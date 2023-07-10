Активісти привітали Залужного і запросили в Крим: опубліковано кадри

Активісти руху Жовта стрічка нещодавно привітали головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народження, який відбувся 8 липня, та запросили на Кримський півострів.

Там розвішали близько 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті, передає Жовта стрічка. Там зазначають, що жителі Криму не підкорилися окупації та продовжують чинити спротив російським загарбникам, адже Крим – це Україна.

– Ялта, Феодосія, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь – все це Україна! Крим – місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації, – йдеться у повідомленні.

Рух Жовта стрічка – це громадський спротив на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського повномасштабного вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам.

Фото: Жовта стрічка

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.