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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Закріплення на досягнених рубежах: Генштаб про контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках

Закріплення на досягнених рубежах: Генштаб про контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни Збройних сил України продовжують ведення контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також закріплюються на звільнених територіях, звідки було вигнано ворога.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 9 липня Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що Сили оборони України там закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська намагаються спрямувати основні зусилля, щоб запобігти подальшому просуванню українських захисників на захопленій РФ території.

У Генштабі зазначають, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої. Там за добу відбулося 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська атакували близько 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону, проте ворог завдав авіаційних ударів у районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Під обстріли російських військ потрапили Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ і Кислівка.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Бердянськ, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область, ЗСУ, Мелітополь, Херсон, Херсонська область
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Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
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