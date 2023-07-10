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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану

Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Фото: Depositphotos

Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для усіх військовозобов’язаних. Саме медкомісія вирішує, чи придатна людина до служби в армії.

Що таке обмежена придатність під час воєнного стану – дізнавалися Факти ICTV.

Придатність під час мобілізації

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

  • Придатний до військової служби.
  • Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду).
  • Обмежено придатний до військової служби.

Що таке обмежено придатний

Обмежена придатність у воєнний час – це непридатність у мирний, проте це не означає, що військовозобов’язаний відстрочений від служби в армії.

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.

Усім відомо, що у мирний час є доволі широкий список хвороб, які роблять людину непридатною до служби. Проте в умовах воєнного стану цей список значно звужується.

Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах.

Водночас вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Тобто вас не можуть направити в бойову частину на передову, але можуть мобілізувати і залишити, наприклад, проходити службу при військкоматі.

Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить і від фізичного стану здоров’я, і від військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов’язаного.

Отже, якщо почнеться четверта хвиля мобілізації, вас направлять на медкомісію (ВЛК), де повинні будуть видати копію постанови, з переліком тих робіт та видів служби, які вам протипоказані за станом здоров’я.

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Воєнний стан, Медики, мобілізація
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