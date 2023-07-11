Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Допомога від фонду Єдність за майбутнє: як українцям отримати 2200 грн

гроші, гривня
Фото: НБУ

Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє надає багатоцільову матеріальну допомогу українцям, що постраждали від війни.

Як отримати допомогу від благодійного фонду Єдність за майбутнє – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто зможе отримати допомогу

Благодійний фонд надає підтримку українцям у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях.

За багатоцільовою грошовою допомогою могли звернутися ВПО, місцеві жителі Запорізької, Донецької та Харківської областей та особи, які повернулися додому. Крім того, допомога надається лише:

  • цивільним родинам, які були травмовані або поранені внаслідок бойових дій;
  • родинам, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло, або їхнє житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту;
  • одиноким матерям з неповнолітніми дітьми;
  • родинам, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують дорогого лікування;
  • тим, хто втратив роботу та залишився без прибутку;
  • ВПО, які не можуть повернутися додому, оскільки територія окупована чи на ній ведуться бойові дії;
  • малозабезпеченим сім’ям працездатного віку.

– Зверніть увагу! Проєкт Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє з надання багатоцільової грошової допомоги було завершено у квітні 2023 року. Наразі заявки на допомогу не приймаються!

Як можна було отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, необхідно було заповнити онлайн-анкету. Зазвичай обробка анкет складала від 7 до 10 робочих днів.

– Якщо Ваша заявка буде ухвалена або потребує додаткової інформації, команда фонду зв’яжеться з вами за вказаними контактними даними. Якщо протягом 10 днів ви не отримали зворотного зв’язку, це означає, що заявка не була схвалена і ви можете подати свою заявку в іншу організацію на багатоцільову грошову допомогу.

Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу протягом трьох місяців. Кількість осіб у родині, які могли отримати цю допомогу, визначається на основі оцінки вразливості. Виплати здійснюються одним платежем – загальна сума допомога на три місяці.

Нагадуємо, зараз проєкт Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє з надання багатоцільової грошової допомоги для осіб, які постраждали від війни, завершено! Надіслати заяву на отримання допомоги зараз неможливо.

– Якщо програма грошової допомоги запрацює знову, про це повідомить фонд Єдність за майбутнє на своєму сайті. Також дізнатися актуальну інформацію можна за телефоном гарячої лінії фонду – 067-106-53-40.

Читайте також
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати

Біженці, благодійні фонди, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Байден виступає за скасування ПДЧ для України на її шляху до НАТО
Джо Байден
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Володимир Зеленський
НАТО має бути готове прийняти Україну одразу після закінчення війни – Воллес
Бен Воллес
Уряд виділив із резервного фонду понад 140 млн для виплати полоненим
Гривня, гроші, виплати, зарплата, податки, деньги,
ЗМІ пишуть, що далекобійні ракети SCALP вже надійшли в Україну – відома їхня кількість
Ракети Storm Shadow
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Допомога від фонду Єдність за майбутнє: як українцям отримати 2200 грн
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України
Україна-НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Допомога від фонду Єдність за майбутнє: як українцям отримати 2200 грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Допомога від фонду Єдність за майбутнє: як українцям отримати 2200 грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь