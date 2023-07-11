Допомога від фонду Єдність за майбутнє: як українцям отримати 2200 грн

Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє надає багатоцільову матеріальну допомогу українцям, що постраждали від війни.

Як отримати допомогу від благодійного фонду Єдність за майбутнє – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто зможе отримати допомогу

Благодійний фонд надає підтримку українцям у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях.

За багатоцільовою грошовою допомогою могли звернутися ВПО, місцеві жителі Запорізької, Донецької та Харківської областей та особи, які повернулися додому. Крім того, допомога надається лише:

цивільним родинам, які були травмовані або поранені внаслідок бойових дій;

родинам, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло, або їхнє житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту;

одиноким матерям з неповнолітніми дітьми;

родинам, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують дорогого лікування;

тим, хто втратив роботу та залишився без прибутку;

ВПО, які не можуть повернутися додому, оскільки територія окупована чи на ній ведуться бойові дії;

малозабезпеченим сім’ям працездатного віку.

– Зверніть увагу! Проєкт Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє з надання багатоцільової грошової допомоги було завершено у квітні 2023 року. Наразі заявки на допомогу не приймаються!

Як можна було отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, необхідно було заповнити онлайн-анкету. Зазвичай обробка анкет складала від 7 до 10 робочих днів.

– Якщо Ваша заявка буде ухвалена або потребує додаткової інформації, команда фонду зв’яжеться з вами за вказаними контактними даними. Якщо протягом 10 днів ви не отримали зворотного зв’язку, це означає, що заявка не була схвалена і ви можете подати свою заявку в іншу організацію на багатоцільову грошову допомогу.

Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу протягом трьох місяців. Кількість осіб у родині, які могли отримати цю допомогу, визначається на основі оцінки вразливості. Виплати здійснюються одним платежем – загальна сума допомога на три місяці.

Нагадуємо, зараз проєкт Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє з надання багатоцільової грошової допомоги для осіб, які постраждали від війни, завершено! Надіслати заяву на отримання допомоги зараз неможливо.

– Якщо програма грошової допомоги запрацює знову, про це повідомить фонд Єдність за майбутнє на своєму сайті. Також дізнатися актуальну інформацію можна за телефоном гарячої лінії фонду – 067-106-53-40.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.