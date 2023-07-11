Телефонують та повідомляють про призначення виплат: в Україні працює шахрайська компанія Щасливий дім

Війна війною, а шахраї працюють за розкладом. У мережі почала ширитись інформація про нову шахрайську схему від компанії Щасливий дім.

Як працюють аферисти? Вони телефонують українцям, представляються програмою лояльності Щасливий дім, називають ваше імʼя та прізвище і повідомляють про спільний благодійний проєкт з Укрпоштою.

Аферисти запевняють абонента, що йому призначена грошова допомога, яку можна забрати у найближчому відділенні Укрпошти. Цікавим є той факт, що шахраї навіть можуть назвати найближче до вас поштове відділення. При цьому “посилку з грошима” ви маєте забрати особисто та заплатити свої кошти за отримання.

Проте це не єдина схема, за якою працюють аферисти. Вони також можуть зателефонувати вам та повідомити, що після реєстрації на їхньому сайті вам надано грошову допомогу. І це попри те, що ніякої реєстрації ви не проходили!

В організації Щасливий дім справді є сайт, на якому великий банер обіцяє людям після реєстрації 256 тис. грн. На сайті “класичний” лічильник безкоштовної реєстрації, що перезапускається з оновленням сторінки.

– У тебе є бажання, але немає фінансів на його здійснення? Приєднуйся до програми лояльності Щасливий дім та отримуй 265 тис. грн, – ось що пропонують шахраї на своєму офіційному сайті.

За що саме вам виплатять гроші – невідомо, проте шахрайська організація регулярно публікує на сайті інформацію про сплачені виграші українцям.

Факти ICTV знайшли сторінку організації в Facebook, де невдоволені українці відгукуються про комунікацію з шахраями.

– Зателефонували, вимагають певну особу, називають ПІБ і хочуть розмовляти саме з людиною, яку назвали. Представляються невиразно… Хто такі? Відповіді немає. Розмовляють з гонором, хамовито. Хто такі, звідки взяли номер телефону і ім’я, яке називають? Питання риторичне, хтось незаконно продав базу даних, поширивши особисті дані людей, а ці шахраї її купили. Телефонували з номера: +38 044 350 2415. Поклав трубку і все, нема про що розмовляти, – пише один з користувачів.

У Facebook люди також пишуть, що ці аферисти нібито пропонують отримати посилку з грошима, але за пакунок потрібно заплатити особисті кошти.

– Сьогодні зателефонував керівник, прикинувся Йосифом, порадував, що виграла 60 тис. грн. Через годину відправив пакунокя за який маю заплатити 321 грн. Зателефонувала на гарячу лінію Укрпошти, відповідь – вони не беруть участь в цих акціях, це шахрай, – пише користувачка.

Факти ICTV намагалися додзвонитися на гарячу лінію Щасливого дому, але безрезультатно – абонент поза зоною.

Будьте уважні, не повідомляйте свої дані невідомим або підозрілим особам. Якщо ви все ж натрапили на шахраїв, обовʼязково перевіряйте інформацію через офіційні компанії.

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