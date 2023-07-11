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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Уряд виділив із резервного фонду понад 140 млн для виплати полоненим

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Фото: Depositphotos

На засіданні 11 липня Кабмін ухвалив розпорядження про виділення із резервного фонду держбюджету 140,3 млн грн на фінансову допомогу українцям, які повернулися з полону, а також сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні.

Згідно з документом, 111,3 млн грн з цієї суми підуть на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Йдеться про виплату 100 тис. грн за кожен рік перебування таких людей у місцях несвободи.

Ще 29 млн грн спрямують на виплату по 100 тис. грн одноразової державної грошової допомоги звільненим із полону.

Перерахунком коштів на банківські рахунки зазначених категорій осіб займається Мінреінтеграції.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, наразі лише цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тис., з початку великої війни вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 – цивільні заручники.

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Джерело: МінТОТ
Війна в Україні, звільнені з полону, полон, Російська агресія, Соціальні виплати
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