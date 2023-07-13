У Києві заборонили російську музику, книжки та вистави у публічних місцях

На території Києва заборонено публічне використання російськомовного культурного продукту. Мораторій наклала Київська міськрада.

Рішення, яке ухвалили у четвер, 13 липня, під час пленарного засідання сесії міськради, підтримав 71 депутат.

Під заборону потрапляє не лише російськомовна музика, адже мораторій забороняє публічне висвітлення та демонстрацію російськомовного продукту.

Отже, під заборону потрапили: книжки, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

– Російська – мова країни-агресора, тож їй не місце в серці нашої столиці, – зазначив депутат Київради Вадим Васильчук.

Він додав, що мораторій розповсюджується також на об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні згідно із законодавством України.

У червні 2022 року Верховна Рада заборонила російську музику у медіапросторі та громадських місцях.

Джерело : Київрада

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