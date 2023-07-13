У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки

У середу у Львові стався конфлікт між чоловіком та працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомляють у соцмережах.

Інцидент стався на вулиці Шпитальній. Причина – вручення чоловіку повістки.

На відео видно, як до чоловіка підійшли троє військових – вони з ним розмовляли спокійно. Чоловік говорив телефоном, нервував та не виявляв бажання спілкуватися з працівниками територіального центру комплектування. Він проігнорував військових та намагався піти геть.

Один із військових спробував зупинити чоловіка, торкнувшись його рюкзака. Це викликало агресію в останнього і він почав кричати на військових. Один із працівників ТЦК у відповідь дістав газовий балон та приснув в обличчя чоловіка.

Це ще більше розгнівало чоловіка – він почав дужче кричати та нецензурно ображати працівників ТЦК. В якийсь момент один із військових дав ляпаса чоловіку, той у відповідь намагався вдарити військового. Далі інший військовий ззаду підбіг до чоловіка та намагався утримати.

Зав’язалася бійка, чоловіка скрутили.

Варто зауважити, що у свідків думки про інцидент розділилися: хтось каже, що військові перші почали і не мають права так поводитися з громадянами, а хтось наголошує, що чоловік негідно себе повів, адже принизливо спілкувався з військовими та спеціально ображав.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування наголосили, що бачили відео. Зараз встановлюють обставини, що призвели до такого конфлікту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.