Готуються наступальні дії: Уршалович про ситуацію на Херсонському напрямку

Сили оборони України готуються до контрнаступальних дій на Херсонському напрямку. Воїни ЗСУ вже ведуть активну розвідку, щоб бути в курсі планів ворога, та б’ють по тилах російської армії.

Про це заявив представник Головного управління Національної гвардії, полковник Микола Уршалович під час онлайн-брифінгу.

– На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій, – стверджує представник ГУ Нацгвардії.

Він поділився, що представники ГУР останнім часом виявили 393 цілі російських військ, частину яких згодом підрозділи ЗСУ та СБУ повністю знищили.

За словами полковника, українські артилеристи виконують вогневі завдання на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. Вони там знешкодили понад 50 окупантів, з яких близько 14 – вже ліквідовані.

Водночас українські нацгвардійці знищили два склади російських військ, де зберігалися боєкомплекти до артилерії.

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