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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Вступна кампанія 2023: коли подавати документи та основні терміни вступу

Навчання, бібліотека, вступ, освіта
Фото: Unsplash

Вступна кампанія у самому розпалі. З 1 липня 2023 року в абітурієнтів зʼявилася можливість зареєструвати електронні кабінети вступників, щоб подати заяви до вишів.

До якого числа можна подавати документи на вступ до вишів 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли подавати документи на вступ 2023

Основні терміни подання заяв до вишів цьогоріч такі:

  1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочалась 1 липня 2023 року.
  2. Приймання заяв та документів від вступників – з 19 липня.
  3. Закінчується реєстрація заяв вступників о 18:00 31 липня 2023 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури (для особливих умов конкурсного відбору) проводяться до дня, напередодні завершення приймання заяв.

Творчі конкурси та співбесіди – основні дати

Для абітурієнтів, які обрали творчі спеціальності, вступ відбувається на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів. Реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється:

  • для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;
  • для вступу на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.

Творчі конкурси будуть проводитись з 7 до 18 липня включно (для вступників на бюджетні місця). Для вступників на контракт – до 31 липня.

– Зверніть увагу, що дати залежать від університетів, тому уважно стежте за новинами на офіційних сайтах вишів.

Коли оприлюднять рейтингові списки

Рейтингові списки вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників на бюджет здійснюється не пізніше 5 серпня.

Вступники, які пройшли на бюджет, повинні подати оригінали документів до 18:00 8 серпня. А зарахування першокурсників на бюджет відбуватиметься до 10 серпня.

Зарахування вступників на контракт – не пізніше 30 серпня 2023 року.

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Вища освіта, Вступна кампанія, Документи, Освіта в Україні
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