Переселенці за кордоном не отримуватимуть держвиплати: кого стосується

Внутрішньо переміщених осіб, які поїхали за кордон на термін від 45 днів та більше без вагомих причин, позбавлять державних виплат із 1 серпня. За таких обставин ці особи не вважатимуться ВПО.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Якщо людина… станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення, – сказала Марчак.

Вона наголосила, що допомога від держави спрямовується на внутрішньо переміщених осіб. Марчак пояснила, що держава володіє інформацію, чи здійснювала особа виїзд за межі країни.

Вагомими причинами перебування на такий термін вважатиметься лікування, стажування або відрядження.

— Але якщо у держреєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соцзахисту, і такі виплати продовжаться, – зауважила вона.

Марчак нагадала, що для осіб, які повернулися до місця проживання та осіб за кордоном припинять виплати від держави з 1 серпня.

За її словами, у 2023 році держава спрямувала 57 млрд грн виплат для ВПО і щомісяця виплачується 6,2 млрд грн. Дорослі працездатні особи отримують 2 тис. грн щомісячно, діти та особи з інвалідністю – 3 тис. грн.

За даними Мінреінтеграції, в Україні налічується близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

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