Українці, які виїхали за кордон через війну, допомагатимуть покращити освіту в Україні

Українці, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабну війну, допомагатимуть покращувати систему освіти в Україні на основі досвіду, отриманого в країнах перебування.

Так, 14 липня у Варшаві відбулася Міжнародна освітня конференція подяки в рамках Мережі українських освітніх хабів. Вона проходила за підтримки Міністерства освіти і науки України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Участь у цьому заході взяли понад 300 українських учнів, студентів, їхніх батьків і опікунів, а також вчителів, які наразі вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну війну. Крім того, були присутні представники міжнародних організацій, зокрема: Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, Вишеградського фонду, Центральної Європейської Ініціативи (СЕІ) та Deloitte Foundation, а також Міністерства освіти і науки Польщі, мерії Варшави та Посольства України в Польщі.

Як зазначив заступник міністра освіти України Андрій Сташків, через війну велика кількість українців змушена проживати в інших країнах. Тож потрібно постійно підтримувати з ними зв’язок, щоб не втратити ціле покоління наших громадян.

– Саме з цією метою функціонує Мережа українських освітніх хабів, яка працює вже у 11 країнах ЄС та Великій Британії. Навіть більше, ми повинні скористатися з цієї унікальної нагоди перейняти безцінний досвід, якого набувають наші здобувачі освіти у різних країнах світу, і найкращі практики запровадити в українській системі освіти – пояснив Сташків.

Під час конференції були оприлюднені результати опитування серед 6 783 українських батьків і опікунів, які тимчасово проживають у 11 країнах ЄС та Великій Британії. З’ясувалося, що:

91,4% українських дітей за кордоном відвідують місцеві школи.

63,4% з них паралельно навчаються дистанційно в українських школах.

Наступного навчального року 73,8% здобувачів освіти ще планують залишатись у країнах тимчасового перебування.

На запитання, скільки предметів наразі має дитина в місцевій школі порівняно з українською, 67,3% респондентів зазначили, що суттєво менше. Наприклад, у 11 класі польської школи дитина має 7 предметів, а паралельно в українській школі – 12.

Подібна ситуація і з домашніми завданнями: 48,2% батьків і опікунів заявили, що, навчаючись наразі у місцевих закладах освіти, їхні діти витрачають до 1 години на домашні завдання на день. А ще 25,7% повідомили, що дитина взагалі не витрачає часу на домашні завдання. Водночас 41,6% відповіли, що, навчаючись в Україні, їхні діти витрачали від 2 до 5 годин на домашні завдання щоденно.

– Ми розпочали на постійній основі діалог із українцями, які проживають за кордоном, для формування пропозицій щодо покращення системи освіти в Україні на основі досвіду, який отримують наші громадяни в країнах перебування. Тому закликаємо всіх небайдужих батьків і опікунів, а також безпосередньо здобувачів освіти ділитися тим, що сподобалось у системі освіти країни, де ви наразі перебуваєте, – наголосила координаторка Мережі українських освітніх хабів, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Міжнародна освітня конференція подяки стала підсумковим заходом річного потужного освітнього проєкту для українських дітей та вчителів, які через повномасштабну війну тимчасово проживають в інших країнах. Його реалізувала Асоціація інноваційної та цифрової освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Фундації Про Футуро.

За цей час відбулись понад 500 освітніх заходів, зокрема щодо надолуження навчання, та Уроки для успішного життя. В них взяли участь 14 тис. українських дітей із 15 країн світу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.