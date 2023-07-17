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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція

Виписка
Фото: Unsplash

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – це документ, який містить важливу інформацію про підприємця протягом всього його періоду діяльності. Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн – читайте в матеріалі.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн і навіщо це потрібно: відповідає експерт

За словами бухгалтера Ілони Адасюк, ФОП, які зареєстрували підприємницьку діяльність та обрали спрощену систему оподаткування, повинні мати документи, які це все підтвердять. До таких документів належать:

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру.
  2. Витяг з реєстру платників єдиного податку.

За словами експерта, усі зазначені документи можна отримати онлайн.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: проста інструкція

Документ можна доволі швидко отримати через портал Дія.Адмінзбір, і плата за надання відомостей обійдеться в 130 грн. Щоб отримати витяг з ЄДР для ФОП, скористайтеся наступними кроками:

  1. Перейдіть в Дію в зазначений розділ, та натисніть Отримати витяг.
  2. Авторизуєтесь за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису.
  3. Перевірте особисті дані: ПІБ та РНОКПП (раніше – ІНП). Вони підтягуються автоматично.
  4. Оплатіть послугу за допомогою банківської картки або Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Витяг надійде в особистий кабінет через декілька хвилин. Він буде у розділі Послуги – Отримані документи.
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Дія, Додаток Дія, Документи, ФОП
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