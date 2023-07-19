Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати

В Україні діє послуга Державна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Відповідно, соціальні виплати надаються малозабезпеченим родинам, які проживають в Україні та з поважних причин мають середньомісячний дохід, менший від прожиткового мінімуму.

Про те, як отримати державну фінансову допомогу для малозабезпечених родин, дізнавалися Факти ICTV.

Умови надання допомоги

Відповідно до чинного законодавства, малозабезпеченою сім’єю в Україні є родина, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї.

У такому випадку родина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перевірки права на призначення державної соціальної допомоги.

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини.

Передусім розмір прожиткового мінімуму залежить від складу сім’ї та кількості осіб. Відповідно, для кожної родини сума виплат буде різною.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні призначається строком на шість місяців, який може бути продовжений за заявою представника родини за умови дотримання певних вимог, зокрема підтвердження низького доходу.

Хто входить до складу малозабезпеченої сім’ї

До складу родини, яка звертається для надання допомоги, належать:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються, до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти , визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини , які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Куди звернутися, щоб отримати допомогу

До структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

До центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як отримати державну допомогу

Оформлення допомоги безкоштовне. Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг:

Зберіть усі необхідні документи. Напишіть заяву на отримання виплат. Надішліть документи та заяву поштою до місцевого Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно надіслати такі документи:

заяву на призначення допомоги

декларацію про доходи та майновий стан родини;

довідку про участь в обороні України та у відсічі і стримуванні армії РФ на території України (якщо маєте);

довідку про доходи, інформації про які немає у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування.

паспорт заявника;

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Термін надання допомоги – 10 календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати.

Скільки отримують малозабезпечені сімʼї у 2023 році

Прожитковий мінімум в Україні становить 2 589 грн на одну людину. Тож у 2023 році на малозабезпечених нараховується:

для працездатних — 1 207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2 093 грн;

для дітей до 6 років — 2 953 грн;

для дітей до 18 років — 3 682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) — 3 489 грн.

Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказом на банківський рахунок або на відділення Укрпошти.

Куди звертатися, якщо відмовили у допомозі

Відмовити у наданні соціальних виплат можуть з кількох причин:

родина має більше ніж один автомобіль;

у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира чи будинок (це не стосується тієї нерухомості, яка розташована на тимчасово окупованих територіях);

якщо один із батьків за рік до звернення купував земельну ділянку, нерухомість чи транспортний засіб або ж здійснював разову оплату будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних платежів);

якщо в родині є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військову службу чи не навчалися.

Якщо ж вам відмовили у наданні послуги, ви можете оскаржити результати, звернувшись в Окружний адміністративний суд.

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