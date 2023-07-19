Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК

Відтепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) непридатними для служби за станом здоров’я, можуть бути звільнені в запас із повторним оглядом через 6-12 місяців.

Президент Володимир Зеленський 18 липня підписав відповідний законопроєкт №8169 щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження служби, який Рада ухвалила ще у березні.

Згідно із законом, військових відправлятимуть у відставку, якщо вони “досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Також цим документом передбачено випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом. Але це стосується тільки тих військових, які вперше прийняті на таку службу.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8169 у другому читанні голосами 262 народних депутатів ще 21 березня 2023 року.

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