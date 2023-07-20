Пішов з життя український дисидент і політвʼязень Василь Овсієнко

Пішов з життя український громадський діяч, дисидент і політичний вʼязень радянських часів Василь Овсієнко. Він помер у віці 74 роки після тривалої хвороби.

Про це повідомив журналіст, публіцист, письменник Вахтанг Кіпіані. За його словами, Овсієнко був людиною численних чеснот, популяризатором творчості Василя Стуса та інших дисидентів.

– Ми були дуже близькі. Останні роки Василь хворів. На цьому тижні ми обговорювали з його племінниками переведення в краще місце для реабілітації та лікування. Це була велика людина, подвижник, яких одиниці на мільйони, – вважає Кіпіані.

Василь Овсієнко – український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву, член Української Гельсінської Групи, політв’язень радянських концтаборів, історик дисидентського руху, співробітник Харківської правозахисної групи.

Він народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету.

Вперше за звинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді його заарештували у березні 1973 року. Тоді його засудили до чотирьох років позбавлення волі в таборах суворого режиму.

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