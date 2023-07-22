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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Київ накрив сильний дощ: є загроза підтоплень

Дощ у Києві
Фото: УНІАН

У суботу, 22 липня, погода в Києві та Київській області погіршилася. Столицю та регіон накрили дощі, які протримаються до кінця доби.

Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

– Попередження про небезпечне метеорологічне явища по Київщині. До кінця дня 22 липня – значний дощ. І рівень небезпеки жовтий, – йдеться у повідомленні.

У Київській міській держадміністрації зазначили, що через значний дощ у столиці можливі підтоплення. Комунальні служби заздалегідь готуються до цього.

Фахівці Київавтодору вже розпочали чергування у місцях можливих підтоплень. Вони підготували 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

У КМДА також озвучили ключові рекомендації для жителів столиці:

  • Якщо сильний дощ застав на вулиці, варто оминати великі дерева, оскільки їхні гілки можуть становити небезпеку.
  • У разі перебування за кермом автомобіля під час сильного дощу потрібно зменшити швидкість. Це дозволить оперативніше загальмувати в разі виникнення аварійної ситуації, допоможе не втратити керування транспортним засобом та легше подолати калюжі.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської Київавтодору (за номером 044-284-74-19).

Раніше синоптики прогнозували на 22 липня нетипове, як для літа, похолодання та сильні опади в деяких областях України.

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Джерело: КМДА, Укргідрометцентр
Злива, КМДА, Погода, Погода у Києві, Прогноз погоди, Укргідрометцентр
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