Київ накрив сильний дощ: є загроза підтоплень

У суботу, 22 липня, погода в Києві та Київській області погіршилася. Столицю та регіон накрили дощі, які протримаються до кінця доби.

Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

– Попередження про небезпечне метеорологічне явища по Київщині. До кінця дня 22 липня – значний дощ. І рівень небезпеки жовтий, – йдеться у повідомленні.

У Київській міській держадміністрації зазначили, що через значний дощ у столиці можливі підтоплення. Комунальні служби заздалегідь готуються до цього.

Фахівці Київавтодору вже розпочали чергування у місцях можливих підтоплень. Вони підготували 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

У КМДА також озвучили ключові рекомендації для жителів столиці:

Якщо сильний дощ застав на вулиці, варто оминати великі дерева, оскільки їхні гілки можуть становити небезпеку.

У разі перебування за кермом автомобіля під час сильного дощу потрібно зменшити швидкість. Це дозволить оперативніше загальмувати в разі виникнення аварійної ситуації, допоможе не втратити керування транспортним засобом та легше подолати калюжі.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської Київавтодору (за номером 044-284-74-19).

Раніше синоптики прогнозували на 22 липня нетипове, як для літа, похолодання та сильні опади в деяких областях України.

Джерело : КМДА, Укргідрометцентр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.