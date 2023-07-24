Дощів буде більше, а з середи – похолодання: прогноз синоптиків на тиждень
Погода в Україні протягом тижня, з 25 до 28 липня, буде мінливою, дощів з грозами побільшає через надходження циклона. Окрім того, у середу, 26 липня, жителі Заходу відчують зниження температури, яке надалі спостерігатиметься вже на всій території.
Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
– Вже завтра, 25 липня, із заходу до нас наближається атмосферний фронт. Він принесе опади у західні, північні та більшість центральних областей протягом вівторка та середи. А вже 26 та 27 липня формуватиметься циклон над територією України, тому буде більше опадів у більшості областей, окрім східних. І лише у п’ятницю, 28 липня, він почне відходити у східному напрямку, – уточнила вона.
За її словами, у ці дні вітер переважатиме південного та південно-західного напрямків швидкістю 7-12 м/с, однак 25 та 26 липня у західних, північних та більшості центральних областей очікуються пориви до 15-20 м/с, в окремих районах можливий град.
– Температура 25-26 липня в нічні години становитиме +16…+21, а вдень – до +26…+32. Тепліше буде на Півдні країни – там до +35 градусів. Західні області вже в середу відчують зниження температури. Там вночі буде +12…+17, а вдень +21…+26, – наголосила синоптик.
Надалі зниження температури відчує вже вся територія України – десь на 3-6 градусів, прогнозує Птуха.
У п’ятницю, 28 липня, в Україні, окрім Заходу, дощі з грозами. Температура вночі +12…+18, на Півдні та Сході +17…+23, в західних областях +9…+15.
А вдень переважно +19…+25, у південно-східній частині – до +29 градусів.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик