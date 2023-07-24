Дощів буде більше, а з середи – похолодання: прогноз синоптиків на тиждень

Погода в Україні протягом тижня, з 25 до 28 липня, буде мінливою, дощів з грозами побільшає через надходження циклона. Окрім того, у середу, 26 липня, жителі Заходу відчують зниження температури, яке надалі спостерігатиметься вже на всій території.

Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

– Вже завтра, 25 липня, із заходу до нас наближається атмосферний фронт. Він принесе опади у західні, північні та більшість центральних областей протягом вівторка та середи. А вже 26 та 27 липня формуватиметься циклон над територією України, тому буде більше опадів у більшості областей, окрім східних. І лише у п’ятницю, 28 липня, він почне відходити у східному напрямку, – уточнила вона.

За її словами, у ці дні вітер переважатиме південного та південно-західного напрямків швидкістю 7-12 м/с, однак 25 та 26 липня у західних, північних та більшості центральних областей очікуються пориви до 15-20 м/с, в окремих районах можливий град.

– Температура 25-26 липня в нічні години становитиме +16…+21, а вдень – до +26…+32. Тепліше буде на Півдні країни – там до +35 градусів. Західні області вже в середу відчують зниження температури. Там вночі буде +12…+17, а вдень +21…+26, – наголосила синоптик.

Надалі зниження температури відчує вже вся територія України – десь на 3-6 градусів, прогнозує Птуха.

У п’ятницю, 28 липня, в Україні, окрім Заходу, дощі з грозами. Температура вночі +12…+18, на Півдні та Сході +17…+23, в західних областях +9…+15.

А вдень переважно +19…+25, у південно-східній частині – до +29 градусів.

Джерело : Укргідрометцентр

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