РНБО доручила перевірити, як виконують рішення щодо облаштування укриттів

У Раді безпеки національної оборони України звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням провести перевірку, яка стосується виконання рішення РНБО щодо облаштування укриттів і захисних приміщень.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, він звернувся два дні тому до прем’єр-міністра, щоби влаштувати перевірки та побачити, як виконують рішення РНБО.

– Я думаю, що найближчим часом усі території будуть досліджені. І ми надамо публічний звіт, – запевнив секретар РНБО.

Водночас Данілов стверджує, що у разі відсутності змін або недостатнього захисту на деяких територіях, де вони повинні були відбутися, обов’язково будуть ухвалені відповідні кадрові рішення.

Нещодавно РНБО доручила уряду, обласним і місцевим органам влади притягнути до дисциплінарної відповідальності людей, під відповідальністю яких перебувають укриття в незадовільному стані, а також забезпечити системні перевірки захисних сховищ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.