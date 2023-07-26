РНБО доручила перевірити, як виконують рішення щодо облаштування укриттів
У Раді безпеки національної оборони України звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням провести перевірку, яка стосується виконання рішення РНБО щодо облаштування укриттів і захисних приміщень.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, він звернувся два дні тому до прем’єр-міністра, щоби влаштувати перевірки та побачити, як виконують рішення РНБО.
– Я думаю, що найближчим часом усі території будуть досліджені. І ми надамо публічний звіт, – запевнив секретар РНБО.
Водночас Данілов стверджує, що у разі відсутності змін або недостатнього захисту на деяких територіях, де вони повинні були відбутися, обов’язково будуть ухвалені відповідні кадрові рішення.
Нещодавно РНБО доручила уряду, обласним і місцевим органам влади притягнути до дисциплінарної відповідальності людей, під відповідальністю яких перебувають укриття в незадовільному стані, а також забезпечити системні перевірки захисних сховищ.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська