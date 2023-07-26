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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РНБО доручила перевірити, як виконують рішення щодо облаштування укриттів

Укриття
Фото: МВС

У Раді безпеки національної оборони України звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням провести перевірку, яка стосується виконання рішення РНБО щодо облаштування укриттів і захисних приміщень.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, він звернувся два дні тому до прем’єр-міністра, щоби влаштувати перевірки та побачити, як виконують рішення РНБО.

– Я думаю, що найближчим часом усі території будуть досліджені. І ми надамо публічний звіт, – запевнив секретар РНБО.

Водночас Данілов стверджує, що у разі відсутності змін або недостатнього захисту на деяких територіях, де вони повинні були відбутися, обов’язково будуть ухвалені відповідні кадрові рішення.

Нещодавно РНБО доручила уряду, обласним і місцевим органам влади притягнути до дисциплінарної відповідальності людей, під відповідальністю яких перебувають укриття в незадовільному стані, а також забезпечити системні перевірки захисних сховищ.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, Київ, Олексій Данілов, перевірка, РНБО, укриття
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