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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Львівській області суд оштрафував підполковника, який зняв із військового обліку 40 людей

Суд
Фото: Pixabay

У Львівській області підполковник виключив з військового обліку 40 людей без жодних підстав. Радехівський районний суд області визнав його винним у перевищенні службових повноважень і призначив штраф у понад 3 тис. грн.

Про це свідчать матеріали справи, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень. За уточненою інформацією, відповідну постанову суд виніс 20 липня 2023 року.

За даними з реєстру, підполковник, перебуваючи на керівній посаді, за однією схемою виключив із військового обліку 40 осіб. Як вказано у постанові суду, він це зробив протягом 2022 року.

За інформацією правоохоронців, підполковник в особових справах і військових квитках офіцерів запасу ставив позначки про виключення громадян з військового обліку. Проте він це зробив без оформлення свідоцтв про хворобу, чим перевищив службові повноваження.

Це надало вказаним офіцерам запасу право на безперешкодний виїзд за кордон. За порушення за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення) на підполковника склали протоколи.

Водночас обвинувачений свою провину в суді визнав, однак не захотів надавати додаткові пояснення. Справу розглянула суддя Орислава Семенишин, яка постановила оштрафувати військового на 185 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нині 3 145 грн).

Варто зазначити, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згідно з чинним законодавством. На цю постанову ще можуть подати апеляцію.

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Війна в Україні, військовослужбовці, Кордони України, мобілізація
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