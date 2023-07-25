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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В один клік: Кабмін ще більше спростив оформлення житлових субсидій

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Кабінет міністрів України вдосконалив механізм швидкого оформлення і надання житлових субсидій.

Як зазначив під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль, тепер соціальна підтримка громадян стане ще доступнішою.

– Сьогодні ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом і Державною міграційною службою. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що в червні Кабмін встановив спрощений порядок оформлення субсидій, за яким уже не потрібно збирати численні довідки.

Тепер українці можуть подати спрощену заяву на субсидію онлайн: через Дію, в онлайн-кабінеті на вебпорталі або ж у додатку Пенсійного фонду України. В ній потрібно зазначити дані про членів домогосподарства, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховувати субсидію у разі її призначення.

Після цього органи ПФУ самостійно збиратимуть всю потрібну інформацію з офіційних джерел.

Крім того, спрощену заяву можна подати поштою, через сервісні центри ПФУ, через уповноважених осіб у сільських, селищних, міських радах, у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У Міністерстві соцполітики називали новий механізм “житловою субсидією в один клік”. Сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів має ще більше спростити призначення субсидій.

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Джерело: Урядовий портал, Мінсоцполітики
Денис Шмигаль, Кабінет міністрів, Субсидії
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