Міноборони отримало понад 2,3 тис. скарг на роботу військкоматів – генерал Павлюк

В усіх регіонах створено робочі групи від Міністерства оборони з перевірки роботи ТЦК та СП, які вже отримали від громадян понад 2,3 тис. скарг.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Щодо зворотного зв’язку, який ми отримуємо від громадян. Прийнято понад 2 300 звернень. Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП – від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально, – наголосив він.

За його словами, до перевірок долучаються також правоохоронні органи, а НАЗК сформовано базу, до якої увійшли всі військкоми та їхні заступники, яких слід перевірити – щодо 102 осіб вже розпочато моніторинг.

– Активно працює й ДБР. Від початку війни розслідує 106 кримінальних провадження щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі, вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб спрямовано до суду, – додав Павлюк.

25 липня суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн.

Ексвійськкома підозрюють у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та умисному ухиленні від несення служби.

Фото: Facebook Олександра Павлюка

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