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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Партнери виділили весь необхідний пакет: Шершень про ремонт військової техніки на фронті

Партнери виділили весь необхідний пакет: Шершень про ремонт військової техніки на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бердянському напрямку в умовах фронту є кілька підрозділів логістики Збройних сил України, які займаються обслуговуванням і ремонтом важкої колісної техніки, наданої міжнародними партнерами як матеріально-технічна допомога.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Вадиму Карп’яку.

– Саме в цій місцевості у спеціалізованих ремонтних підрозділах буквально вузька спрямованість. Є такі, що займаються виключно MaxxPro або ж іншими. Нещодавно мені судилося побачити, як працює універсальний підрозділ Сил логістики ЗСУ, що спеціалізуються на обслуговуванні, ремонті та відновленні Husky, Mastiff, Oshkosh.

Ці фахівці ремонтують все, що підходить під спеціальний діагностичний комп’ютер. А йому підходить абсолютно все, от вони ремонтують ці колісні машини так званого стандарту НАТО в умовах фронту і не тільки.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що партнери України виділили для ЗСУ весь необхідний пакет програмного забезпечення для діагностики різних вузлів машин, що працюють в умовах фронту.

– Спілкувалися з фахівцем Олександром, він мені розповів, що це такий собі броньований ноутбук. Це також наші західні партнери виділили, там міститься увесь необхідний пакет програмного забезпечення для діагностики різних вузлів машини, як-от двигуна й автоматичної коробки. Все це працює в умовах фронту.

Це космос, який я побачив на власні очі. Цей підрозділ має колективне псевдо, який серед військових називають кінологами, бо вони спеціалізуються саме на автівках, що мають такі ж назви, як і відомі собачі породи. У цьому підрозділі унікальні фахівці, які роблять усе, щоб автівка швидко повернулася на фронт, – зазначив Шершень.

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Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Україна-Росія, українські військові
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